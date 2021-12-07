يشارك قائد فريق ED السعودي للسباقات عيسى الدوسري في رالي حائل الدولي الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري» والذي تنطلق مراحله الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت.وتأتي عودة الدوسري للراليات من خلال رالي حائل والذي سبق وأن حقق لقبه عامي 2018 و2019، حيث يعمل الدوسري على عودة توازي نتائجه المميزة في السنوات الأخيرة والتي كان أبرزها المركز الأول خليجيًا في رالي أبوظبي جولة بطولة العالم للراليات 2019.وحصل عيسى الدوسري على لقبين سابقين لرالي حائل بمساعدة ملاحه الإماراتي علي عبيد.