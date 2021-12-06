عادت مجددا المتعة والإثارة في الدوري الممتاز لكرة السلة من خلال الجولة التاسعة واستمرت المنافسة بين 3 أندية على صدارة الترتيب (الهلال، النصر، أحد).في الرياض فاز الهلال على النهضة ١٠١-٦٦ وتصدر الترتيب بـ(١٧) نقطة بفارق التسجيل النقطي عن النصر وأحد، بينما النهضة في المركز الـ(١١) برصيد (٩) نقاط، وعلى الصالة نفسها فاز النصر على السلام ١٠٤- ٨٥، الذي حل في المركز الثاني برصيد (١٧) نقطة بينما الثاني حل في المركز الثامن برصيد (١٢) نقطة.وفي مكة المكرمة عاد فريق أحد بفوز ثمين وصعب أمام نظيره الوحدة ٧١-٧٠ ويحتل المركز الثالث، بينما الثاني حل في المركز الرابع برصيد (١٤) نقطة.وفاز الأهلي على مضيفه أبها ٩٤-٤٢ ويحتل الأول المركز السابع برصيد (١٣) نقطة بينما الثاني في المركز الثاني عشر برصيد (٩) نقاط.وفاز الفتح على ضيفه ضباء ١٠١- ٦٥ ويحتل الأول المركز التاسع برصيد (11) نقطة بينما الثاني في المركز العاشر برصيد (١٠) نقاط.وتم تأجيل لقاء الأنصار والاتحاد إلى مساء اليوم (الاثنين).