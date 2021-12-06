عادت مجددا المتعة والإثارة في الدوري الممتاز لكرة السلة من خلال الجولة التاسعة واستمرت المنافسة بين 3 أندية على صدارة الترتيب (الهلال، النصر، أحد).
في الرياض فاز الهلال على النهضة ١٠١-٦٦ وتصدر الترتيب بـ(١٧) نقطة بفارق التسجيل النقطي عن النصر وأحد، بينما النهضة في المركز الـ(١١) برصيد (٩) نقاط، وعلى الصالة نفسها فاز النصر على السلام ١٠٤- ٨٥، الذي حل في المركز الثاني برصيد (١٧) نقطة بينما الثاني حل في المركز الثامن برصيد (١٢) نقطة.
وفي مكة المكرمة عاد فريق أحد بفوز ثمين وصعب أمام نظيره الوحدة ٧١-٧٠ ويحتل المركز الثالث، بينما الثاني حل في المركز الرابع برصيد (١٤) نقطة.
وفاز الأهلي على مضيفه أبها ٩٤-٤٢ ويحتل الأول المركز السابع برصيد (١٣) نقطة بينما الثاني في المركز الثاني عشر برصيد (٩) نقاط.
وفاز الفتح على ضيفه ضباء ١٠١- ٦٥ ويحتل الأول المركز التاسع برصيد (11) نقطة بينما الثاني في المركز العاشر برصيد (١٠) نقاط.
وتم تأجيل لقاء الأنصار والاتحاد إلى مساء اليوم (الاثنين).
في الرياض فاز الهلال على النهضة ١٠١-٦٦ وتصدر الترتيب بـ(١٧) نقطة بفارق التسجيل النقطي عن النصر وأحد، بينما النهضة في المركز الـ(١١) برصيد (٩) نقاط، وعلى الصالة نفسها فاز النصر على السلام ١٠٤- ٨٥، الذي حل في المركز الثاني برصيد (١٧) نقطة بينما الثاني حل في المركز الثامن برصيد (١٢) نقطة.
وفي مكة المكرمة عاد فريق أحد بفوز ثمين وصعب أمام نظيره الوحدة ٧١-٧٠ ويحتل المركز الثالث، بينما الثاني حل في المركز الرابع برصيد (١٤) نقطة.
وفاز الأهلي على مضيفه أبها ٩٤-٤٢ ويحتل الأول المركز السابع برصيد (١٣) نقطة بينما الثاني في المركز الثاني عشر برصيد (٩) نقاط.
وفاز الفتح على ضيفه ضباء ١٠١- ٦٥ ويحتل الأول المركز التاسع برصيد (11) نقطة بينما الثاني في المركز العاشر برصيد (١٠) نقاط.
وتم تأجيل لقاء الأنصار والاتحاد إلى مساء اليوم (الاثنين).