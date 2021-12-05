ينطلق بعد قليل سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورملا 1» الذي يقام في جدة.

وتقدم «عكاظ» شرحاً مفصلاً لكافة جوانب هذا السباق ومراحله المكونة من 3 مراحل، حيث نجحت وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة بالتعاون مع فورملا 1 في اعتماد حلبة جدة كإحدى جولات السباق لمدة 10 سنوات قادمة.

وتبدأ مراحل السباق الـ 3 في اليوم الأول بالتدريب والتعرف على الحلبة وفي اليوم الثاني تتم المراحل التأهيلية وفي اليوم الثالث يكون موعد السباق الرئيسي.

وتشهد جولة جدة مشاركة 10 فرق يمثلها 20 متسابقا وتبلغ القيمة التقريبية للسيارة الواحدة 14 مليون دولار باستهلاك وقود تقريبي في الجولة الواحدة يصل إلى 500 ألف دولار.

وتعتبر حلبة جدة هي أسرع حلبة شوارع في العالم وثاني أطول حلبة شوارع في العالم، وساهم في تنفيذها قرابة 300 مهندس من 30 جنسية مختلفة و 3000 مقاول من 50 شركة و 37000 طن من الإسفلت و 600 ألف طن من الإسمنت و1400 طن من الزجاج لتنفيذ الحلبة في زمن قياسي قدره 8 أشهر فقط.