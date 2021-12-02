شهد اليوم الخامس من مهرجان الملك عبد العزيز للصقور2021 - الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض) - إقامة خمسة أشواط تنافس فيها عشرات الصقور والصقارين من فئة (جير بيور، وفرخ، وقرناس) لملاك ومحترفين سعوديين، في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر)، لتسفر النتائج عن فوز عشرة صقور في كل شوط من أشواط السباق، وهي الصقور الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن، حيث تحتسب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية.

وتنافس المشاركون عبر 5 أشواط، كان الشوط الأول لفئة «جير بيور فرخ» محترفين، فاز فيه الصقر (B2) للصقار محمد المنصوري بالمركز الأول، قاطعا مسافة السباق في زمن قدره 17 ثانية، و239 جزءًا من الثانية، فيما فاز بالمركز الثاني الصقر (شارع) للصقار أمين الملاح، في زمن قدره 17.719 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (B11) للصقار محمد البوعينين في زمن قدره 17.732 ثانية.

وفي شوط «جير بيور قرناس محترفين»، حقق الصقر (الكليلي) للصقار محمد المنصوري المركز الأول في زمن قدره 16.391 ثانية، وفاز بالمركز الثاني الصقر (مطرب) للصقار فلاج الدوسري في زمن قدره 16.566 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقر (مربك) للصقار ضويحي الدوسري، في زمن قدره 16.754 ثانية، بفارق زمني قدره 188 جزءًا من الثانية.

وعلى مدى شوطين لفئة «جير بيور فرخ ملاك»، فاز في الشوط الأول الصقار ياسر المطيري بصقره (خطر)، محققا المركز الأول في زمن قدره 18.029 ثانية، فيما حقق المركز الثاني الصقار محمد القحطاني بصقره (سلهود) في زمن قدره 18.321 ثانية، وبالمركز الثالث فاز الصقار سلطان الشمري بصقره (مروع)، في زمن قدره 18.877 ثانية.

وفي الشوط الثاني فاز بالمركزين الأول والثاني عبدالعزيز الموسى بصقريه (فوكس2) و(فوكس1)، محققا زمن قدره 18.364 ثانية، فيما حقق المركز الثالث الصقار نواف المطيري بصقره (شامان)، في زمن قدره 19.178 ثانية.

وشهد المهرجان اليوم شوطا خامسا كان الأكثر حماسية، خُصص لفئة «جير بيور قرناس ملاك» فاز فيه بالمركز الأول الصقر (سيف) للصقار هجرس الدوسري، في زمن قدره 18.244 ثانية، وبالمركز الثاني فاز الصقر (حطام) للصقار محمد المطيري، في زمن قدره 18.335 ثانية، أما المركز الثالث ففاز به الصقر (b1) للصقار المها الدوسري، بفارق زمني لم يتعدى 0.018 جزءا من الثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

يذكر أن المهرجان -الذي يستمر حتى السادس عشر من ديسمبر- يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات حتى يوم 9 ديسمبر، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة.