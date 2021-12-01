بعد مشاركتها التي لفتت الأنظار في معرض الرياض للسيارات، تستعد «دلة البركة» للمشاركة بسيارتها Williams FW07/01 في سباق «الفورمولا1» الذي سيقام في مدينة جدة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021.

وستكون مشاركة السيارة استعراضية شرفية عبر جولات في حلبة السباق بشكل يومي قبيل السباقات الرسمية بقيادة السائق العالمي داريو فرانكيتي بطل سباقات أندي كار أربع مرات؛ كي يستمتع الجمهور بمشاهدة هذه السيارة العريقة التي فازت ببطولة هولندا الكبرى عام 1979 بقيادة بطل العالم الأسترالي آلان جونز.

والسيارة من تصميم كلٍ من باتريك هيد وفرانك ديرني ونيل أوتلي الذين اعتمدوا على تطوير سيارة 79 Lotus. ولم تتم إعادة هندسة السيارة فحسب، بل كانت أكثر خفة وسرعة وأصغر حجماً، وقد تملكتها دلة البركة أخيراً، وتم إجراء إعادة التأهيل الشامل من قبل فريق ويليامز في مقر الشركة بإنجلترا.

وتحظى هذه السيارة بمكانة مميزة لدى عشاق رياضة المحركات في المملكة لإنجازاتها في سباقات «الفورمولا1» التي جاءت نتيجة رعاية «دلة البركة» وشركات سعودية أخرى منذ أكثر من 40 عاماً.