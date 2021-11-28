حقق الفارس عبدالله شربتلي المركز الأول في الشوط الكبير «لونجين» والمؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في المانيا، ضمن اليوم الختامي لبطولة «جولات الرياض» لقفز الحواجز الدولية، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية على مدى أسبوعين (32 شوطا) في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد، الفرسان الفائزين، إذ حقق شربتلي جائزة الشوط السادس والأخير من جولة التمايز بزمن 44.67 ثانية، فيما جاء ثانياً الفارس الروسي إيغور شيبريك بزمن 48.74 ثانية، وحل الفارس الأردني إبراهيم بشارات ثالثاً بزمن 45.66 ثانية (4 أخطاء)، في الشوط الخامس، للفئة المتوسطة (3 نجوم ـ ارتفاع ـ 1.35 متر) المؤهل أيضاً لكاس العالم، خطف الفارس شربتلي أيضاً المركز الأول بزمن 63.74 ثانية، فيما نال الفارس الأردني نصوح كيالي المركز الثاني بزمن 63.78 ثانية، وجاء مواطنه الفارس إبراهيم بشارات ثالثاً بزمن 67.83 ثانية.وكانت أولى أشواط ختام «جولات الرياض» لقفز الحواجز الدولية، قد توج بها الفارس عبدالرحمن البلادي بشوط «الفئة الصغرى» لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.20 متر) وبزمن 53.43 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس محمد سعيد بزمن 53.93 ثانية، والثالث الفارس وليد الغامدي بزمن 54.23 ثانية.وفي الشوط الثاني، المخصص للفرسان المبدئين (ارتفاع 1.25 متر) فاز الفارس الجزائري عبدالقادر بياطة بالمركز الأول وبزمن 83.40 ثانية، وحققت الفارسة الأميرة وطفة بنت عبد العزيز آل سعود المركز الثالث بزمن 77.27 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث للفارسة تولين الرشيد بزمن 73.40 ثانية.وفي الشوط الثالث المخصص لفئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عاماً) وارتفاع 1.35 متر، فاز الفارس فيصل باكسري بالمركز الأول وبزمن 81.70 ثانية، وجاء ثانياً الفارس الروسي إيغور شيبريك بزمن 83.02 ثانية، يليه الفارسة الأمير العنود بنت عبدالله آل سعود بزمن 80.53 ثانية.وفي الشوط الرابع، للمستوى المتوسط فئة «النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر»، نجح في الفوز بالمركز الأول الفارس بدر الفرد بزمن 61.00 ثانية، يليه ثانياً الفارس خالد المبطي بزمن 61.13 ثانية، وثالثاً الفارس عبدالله الغامدي بزمن 62.62 ثانية.