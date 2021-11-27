ينطلق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2021 في نسخته الرابعة غدا؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال الرياض) ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين.ويأتي هذا المهرجان في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة، ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية.ونجح نادي الصقور السعودي في تحقيق الأهداف؛ التي يطمح إليها، و على رأسها المحافظة على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، وذلك من خلال التطور الكبير الذي شهده مهرجان الملك عبد العزيز للصقور منذ انطلاقته، كما يلعب النادي أدوارًا تتعلق بالتوعية والبحوث وبرامج حماية الصقور وازدهار هواية الصيد بتبني العديد من البرامج؛ التي يأتي على رأسها (هدد)؛ الذي يهدف لحماية الطيور وإعادتها لموطنها الطبيعي.وبات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الوجهة المفضلة للصقارين من جميع أنحاء العالم، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي الصقور السعودي (الجهة المنظمة)، والدعم الكبير الذي يجده من القيادة الرشيدة من أجل تنمية وتطوير واستدامة هذا الإرث العريق، حيث يشهد المهرجان، منذ انطلاقته قبل ثلاث سنوات، تطورًا ملحوظًا من جميع النواحي التنظيمية ونوعية المسابقات وحتى الجوائز المالية، كما نجح في استقطاب الصقارين من جميع أنحاء العالم.ويتوقع في ظل التطور الكبير والخط التصاعدي الذي يسير عليه المهرجان منذ انطلاقته، أن يأتي مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2021 بمزيد من النجاحات، خاصة مع زيادة أشواط صقاري المستقبل إلى شوطين يحملان اسم شوطي (الهيثم)، في خطوة تهدف إلى نقل الهواية إلى الأجيال الجديدة.وجاءت انطلاقة مهرجان الملك عبد العزيز للصقور قوية منذ النسخة الأولى؛ التي أعدَّ لها نادي الصقور السعودي العدة جيدة، فكان الحصاد نجاحًا كبيرًا تُوج بإعلان موسوعة (غينيس) العالمية للأرقام القياسية دخول مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور للموسوعة، بعد أن حقق الرقم القياسي لأكبر مسابقة صقور في العالم بواقع 1723 صقرًا، وكان ذلك في الثالث من فبراير 2019.وتواصلت النجاحات في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور من خلال تحطيم الرقم القياسي للنسخة الأولى، إذ شهدت النسخة الثانية مشاركة 2350 صقرًا، ليدخل المهرجان موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثانية، كأكبر بطولة من نوعها في العالم.وكانت النسخة الثانية أقيمت خلال الفترة من 1 إلى 17 ديسمبر2019 وسط مشاركة كبيرة، وصاحبت هذه النسخة العديد من الفعاليات التي جذب من خلالها النادي آلاف الزوار؛ الذين تعرفوا على هذا الإرث العريق عن قرب.وأقيم المهرجان في عام 2020، وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة بسبب جائحة (كوفيد 19)، التي ألقت بتبعاتها على العالم.ويمثل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور حدثًا مهمًا، يؤكد حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه وتثقيف الأبناء بتاريخهم وما فيه من القيم والعادات الأصيلة.