يُعقد غدا (الأحد) 28 نوفمبر 2021 مؤتمر صحفيّ (عن بعد) لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2022، وذلك بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والمدير التنفيذي لمنظمة A.S.O يان لو مونيير.وسيكشف المؤتمر الصحفي عن مسار الرالي الذي سيقام في المملكة للسنة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022، ومراحل السباق الـ14 ومسافة كل مرحلة إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى المهمة المتعلقة بالسباق.يذكر أن الفرنسي بيتر هانسيل قد فاز بنسخة العام الماضي 2021، بعد منافسة قوية مع القطري «ناصر العطية» الذي حل في المرتبة الثانية، فيما جاء الإسباني «كارلوس ساينز» في المرتبة الثالثة.