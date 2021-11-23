تستضيف السعودية النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر الجاري، على ملاعب الصالات الرياضية بمدينة الرياض التي ستحتضن المنافسات بمشاركة أكثر من (171) لاعبة ومدربين وإداريين فنيين يُمثّلون (36) دولة.

وستشهد البطولة إقامة منافسات في أوزان (حتى 46 كغم، حتى 49 كغم، حتى 53 كغم، حتى 57 كغم، حتى 62 كغم، حتى 67 كغم، حتى 73 كغم)، علاوة على الوزن المفتوح.

من جانبه شدّد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري على أهمية هذه الاستضافة، كونها تقام لأول مرة وتستضيفها المملكة، وهو ما يعد قرارا تاريخيا من الاتحاد الدولي للعبة باستحداث نسخة خاصة من بطولة العالم للسيّدات، حيث نفخر جميعا باحتضان بلادنا لها.

وأكد العمري جاهزية الاتحاد السعودي للتايكوندو لاستضافة البطولة وقال: «نحنُ مستعدّون على كافة الجوانب الفنية والتنظيمية، فضلاً عن جاهزية اللاعبات السعوديّات، اللاتي سيشاركن في هذه النسخة بأكبر تمثيل سعودي خلال بطولات العالم».

ويدخل المنتخب السعودي في هذه البطولة بـ10 لاعبات هن: طيبة الشريف، لارا كاظم، رهف الشمري، نهى الميمني، إيثار حيان، سارة الشاعر، أبرار بخاري، ميس الشمري، دنيا أبو طالب، ترتيلا الطويل، إضافة إلى فاطمة آيات حمو (مدربة) ونجود الإمام (إدارية)، وآمنة العساف، ورغد الغامدي (أخصائيتي علاج طبيعي).

وتأتي ثقة الاتحاد الدولي للتايكوندو، باعتماد المملكة بلدا مستضيفا للنسخة الأولى من الحدث الأكبر على مستوى اللعبة، امتدادا لما تحظى به الرياضة السعودية في الأعوام الأخيرة من ثقة كبيرة من قبل الاتحادات الدولية والقارية بمختلف الألعاب الرياضية، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة عالميا.