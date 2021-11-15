حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الفيصلي قمة كرة الطائرة السعودية التي جمعته بالهلال لمصلحته، بعدما تفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل واحد خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم (الاثنين) على صالة وزارة الرياضة بالرياض بحضور جماهيري كبير ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.ولعبت حوائط الصد والإرسالات القوية الدور الأكبر في حسم الفيصلي للنتيجة، حيث تفوق الفيصلي في الشوط الأول بنتيجة (24/26)، ونجح خلال الشوط الثاني في توسيع الفارق ليكسب الشوط بنتيجة (18/25)، ليرجع الهلال ويكسب الشوط الثالث بنتيجه (25/22)، ليفرض الفيصلي أفضليته في الشوط الرابع المثير متغلبا على مضيفه الهلال بنتيجة (27/29).وبهذه النتيجة، واصل الفيصلي صدارته للدوري الممتاز رافعا رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في المركز الثالث.