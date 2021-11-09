حقق فريق طائرة الأهلي كأس بطولة بني ياس الدولية بعد أن اختتم مبارياته بالفوز على الجزيرة الاماراتي والمستضيف نادي بني ياس ولم يخسر أي مباراة.

الاهلي قدم مستويات فنية عالية وكان مستواه فارقا عن الفرق المشاركة واستحق كأس البطولة عن جدارة واستحقاق.

• تازي يشيد بفريقه

المشرف العام على طائرة الأهلي أيمن تازي أشاد بالمستوى الذي قدمه أفراد فريقه بالبطولة ويهدي هذا الكأس لإدارة النادي وأعضاء الشرف الداعمين للطائرة الاهلاوية كما شكر إدارة نادي بني ياس على حسن الاستقبال والضيافة منذ قدومهم للإمارات وحتى مغادرتهم.

• حجي ودانيل وأسعد.. الأبرز

في المباريات الثلاث التي لعبها الاهلي حصل ثلاثة لاعبين من الاهلي على جائزة افضل لاعب بالمباراة حيث حصل معد الفريق خليل حجي على لقب أفضل لاعب في المباراة الأولى أمام الجزيرة، ودانيل افضل لاعب في لقاء الأهلي وبني ياس، وأسعد عزوز افضل لاعب في مباراة الاهلي والسيب العماني.

• الزغيبي يهنئ الأهلاويين

رئيس الاتحاد السعودي للطائرة الدكتور خالد الزغيبي هنأ إدارة الأهلي وجماهيره والفريق المشارك بتحقيقهم كأس البطولة.

• اتفاقية مشتركة

وقع نادي بني ياس اتفاقية مع النادي الأهلي في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين.