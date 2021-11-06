ارتفعت وتيرة منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الثامنة التي اختتمت مساء أمس (الجمعة)، إذ يتساوى في المركز الأول ثلاثة أندية، هي: أحد والنصر والهلال بنفس الرصيد النقطي.

ففي مكة المكرمة، عكس الاتحاد التوقعات وفاز على المتصدر النصر بنتيجة 98-89 ليتراجع النصر إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق التسجيل عن أحد والهلال، بينما استمر الاتحاد على مركزه الرابع في سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.

وفي لقاء آخر، عاد الهلال بفوز ثمين على الأهلي بنتيجة 89-83 ليحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق التسجيل عن أحد، بينما احتل الأهلي المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وفي المدينة المنورة، فاز أحد على أبها بنتيجة 109-68 ليتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما استمر أبها في المركز الأخير الـ12 برصيد 8 نقاط.

وفي الدمام، فاز الأنصار على مضيفه النهضة بنتيجة 86-63 ليحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما احتل النهضة المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

وفي القطيف، حقق فريق السلام فوزا على نظيره الفتح بنتيجة 97-91 ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويحتل الفتح المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

وفي تبوك، فاز الوحدة على مضيفه ضباء بنتيجة 92-55 ويحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق ضباء المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الدوري سيتوقف لدخول المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غداً (الأحد) في معسكر إعدادي قبل خوض تصفيات كأس العالم والاستعداد للقاء الأول مع نظيره الأردني في 26 نوفمبر الجاري.