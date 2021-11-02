صادق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور أري جارسيا على ترشيح رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي عضواً بلجنة التمكين والتطوير ورسم الإستراتيجيات بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، إذ تعد هذه اللجنة إحدى أهم اللجان التي تحدد مسار وخطط اللعبة على مستوى العالم.جاء ذلك من خلال خطاب تلقاه الدكتور الزغيبي من رئيس الاتحاد الدولي قال فيه: «يسعدني أن أبلغكم رسميًا أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد صادق على ترشيحكم عضواً في لجنة تمكين الكرة الطائرة، وأنا متأكد من أنك ستخدم الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بإخلاص، وأداء واجبك ومسؤولياتك بأسلوب مهني وهذا ضروري لتطوير رياضتنا، شكلت تجربتك رصيدًا مهمًا، من شأنه أن يعزز رياضتنا، يعتمد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عليك وسيزودك بالدعم اللازم لتطوير رياضتنا على مستوى العالم، أشكرك مقدماً على مشاركتك النشطة وأتطلع إلى مقابلتك قريبًا لبدء العمل لضمان مستقبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة».ويعد د. الزغيبي من الكفاءات السعودية المتميزة فنياً وإدارياً على مستوى العالم حيث يتمتع بخبرات كبيرة أدت إلى وصوله إلى هذه اللجنة المهمة، ويحمل الزغيبي درجة الدكتوراه في الإدارة الرياضية وأحد الحكام العالميين المصنفين من الفئة A.