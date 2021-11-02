تصدر النصر ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الـ(٧) وبدون أي هزيمة برصيد (١٤) نقطة بعد فوزه على ضيفه النهضة ١٠٣-٦٣ بينما الأخير في المركز (١١) برصيد (٧) نقاط ولديه لقاء مؤجل مع الفتح.وقفز أحد إلى المركز الثاني برصيد (١٣) نقطة بعد تغلبه على مضيفه الهلال ١٠٠-٩٨ والذي تراجع الأخير إلى المركز الثالث برصيد (١٣) نقطة. وكل منهما لديه هزيمة واحدة فيما حل الاتحاد في المركز الرابع برصيد (١٢) نقطة بعد فوزه على مضيفه السلام ٧٧-٧٠ والذي حل في المركز (٨) برصيد (٩) نقاط.وتقدم الأنصار في الترتيب وحل في المركز (٥) برصيد (١١) بعد فوزه على الأهلي ٧٦-٧٥ بينما تراجع الأخير إلى المركز (٧) برصيد (١٠) نقاط.وحل الوحدة في المركز (٦) برصيد (١١) نقطة بعد فوزه على مضيفه الفتح ٧٧-٧٠ والذي تراجع الأخير إلى المركز (٩) برصيد (٨) نقاط.وحقق ضباء أول فوز له على حساب أبها ٧١-٦٨ ويتقدم إلى المركز (١٠) برصيد (٨) نقاط بينما الأخير في المركز (١٢) برصيد (٧) نقاط.