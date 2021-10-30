أقامت جائزة عمار ٢٠٢١ بنسختها الخليجية حفلها الختامي لتتويج الفائزين بموسمها الخامس الذي حمل شعار «الإلهام يتكلم خليجي»، وذلك برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي ناب عنه الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسفراء.

وقد أقيم الحفل الختامي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم تتويج فائزي الجائزه بمساريها لذوي الإعاقة ومسار خدمة ذوي الإعاقة، حيث فاز بمسار خدمة ذوي الإعاقة الطفل الإماراتي علي اللوغاني (١٠ سنوات)، وحصل على جائزة قدرها ٢٥ ألف ريال نظير اختراعه قفازا ذكيا يساعد ذوي الإعاقة على التحكم بالكرسي المتحرك، فيما فاز بمسار الموهوبين من ذوي الإعاقة بالمراكز الثلاثة توالياً العازفة والمغنية الموهوبة الإماراتية إسراء يوسف من ذوي الإعاقة البصرية وحصلت على مبلغ ٧٠ ألف ريال، والرسام الموهوب الكويتي عبدالرحمن الحمود من ذوي الإعاقة البصرية وحصل على مبلغ ٥٠ ألف ريال، وحلت في المركز الثالث الطفلة السعودية وعمرها ١٤ عاما إيمان غفه وهي فنانة تشكيلية من ذوي الإعاقة الحركية وحصلت على مبلغ ٣٠ ألف ريال. يذكر أنه تقدم للجائزة أكثر من ١٨ ألف متسابق تم فرزهم لـ١٤٠ متسابقا عبر لجنة التحكيم الذين قيموا المتسابقين في الجائزة التي ضمّت كلاً من الفنانة إلهام الفضالة والفنان قصي خضر والإعلامية مهيرة عبدالعزيز والفنانة التشكيلية لولوة الحمود وممثل الشريك الاستراتيجي لنيوم الأستاذ فادي الرابغي ويترأس اللجنة مؤسس ورئيس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس.

هذا وقدم الدكتور عمار شكره لكل من ساهموا في إنجاح الجائزة في جميع دول الخليج من قطاعات رسمية حكومية وخاصة، وخص بالشكر الشريك الاستراتيجي للجائزة شركة نيوم التي قدمت كل مجهوداتها الكبيرة إيمانا منها بدورهم في تحقيق أحد ركائز رؤية ٢٠٣٠ التي اهتمت بشكل خاص بذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع، كما قدم شكره لكافة شركاء الجائزة والقائمين عليها مبدياً فخره واعتزازه بتمثيل المملكة خير تمثيل في أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وقد حظيت الجائزة باهتمام كبير على المستوى الرسمي الإعلامي والمجتمعي نظير ما لمسوه من اكتشافات سيكون لها تأثيرها في دول الخليج وهذا ما عبرت عنه صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بسلطنة عمان في كلمة ألقتها في الحفل، كما شرف الحفل سفيرا دولة الإمارات وسلطنة عمان. وبهذه المناسبة ألقت وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات الدكتورة حصة بوحميد كلمة مسجلة شكرت من خلالها جمعية الإرادة وما تقوم به تجاه ذوي الإعاقة.