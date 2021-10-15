ضمن مباريات الجوية الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة تقام، اليوم (الجمعة)، 6 مباريات، إذ يستضيف نادي الوحدة النصر في مكة المكرمة، كما يستضيف فريق أبها نادي الأنصار في مدينة أبها، ويبحث كلا الفريقين عن أول فوز لهما بعد خسارتيهما في الجولة الأولى.

وفي المدينة المنورة يواجه الأهلي أحد على صالة وزارة الرياضة، في لقاء ينتظر أن يظهر بصورة قوية ومتكافئة نظراً لتقارب مستوى الفريقين، فيما يستضيف النهضة فريق ضباء الصاعد للدوري الممتاز على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

وفي الرياض يستضيف الهلال فريق السلام على صالة وزارة الرياضة وذلك عند الساعة 6 مساء.

وأخيراً يستضيف الفتح نادي الاتحاد وذلك عند الساعة 6 مساء حيث يبحث كلا الفريقين عن أول فوز لهم في الدوري بعد خسارة الأول من الوحدة والثاني يفتتح أولى مشاركاته في الدوري بعد تأجيل اللقاء الأول له لمشاركاته بالبطولة العربية للأندية التي اختتمت أخيراً بمدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية.