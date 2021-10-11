تفاجأت إدارة نادي الوحدة عقب مباراة فريق كرة الطائرة في بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة أمام الخليج أمس، بهروب الطاقم الفني التونسي بقيادة المدرب نزار الشكيلي ومساعده رمزي، ومغادرتهم خارج المملكة.وكشفت مصادر «عكاظ» أن الشكيلي ومساعده تلقيا عرضا مغريا من الجزيرة الإماراتي من أجل تدريب الفريق الأول للكرة الطائرة في المرحلة القادمة.مدير فريق الوحدة لكرة الطائرة، عاصم عقل، أوضح لـ«عكاظ» أن المدرب مرتبط بعقد رسمي يتضمن كافة التفاصيل والشروط الجزائية، مبينا أنه تم استئجار سكن مناسب للمدرب ومساعده.وأضاف عقل: «المدرب لم يقدم اعتذارا رسميا واكتفى برسالة واتساب بعد أن ركب الطائرة، لا نعلم عن تعاقده مع الجزيرة الإماراتي، ولكن وصلتنا معلومات من خلالكم ومن محبي اللعبة بأن المدرب ومساعده في طريقهما إلى الجزيرة الإماراتي».وزاد: «المدير التنفيذي ومشرف طائرة الوحدة الكابتن تركي مدخلي يتابعان هذه الحادثة، وقد زوداني بهاتف المدير التنفيذي للجزيرة الإماراتي وتواصلت معه وأبلغني بأن المدرب نزار الشكيلي من بين الخيارات للتعاقد معه، ولا يعلم بأن لديه عقدا مع نادي الوحدة، وكل ما يعرفونه بأن الاتحاد ألغى عقده، فأخبرته بتعاقدنا معه رسميا، وبإذن الله سيتفهمون ذلك لعلاقه الأندية السعودية والإمارات الوطيدة».واختتم عاصم عقل حديثه لـ«عكاظ»، مؤكدا أنهم سيلجأون للاتحاد السعودي للكرة للطائرة وللاتحاد الدولي للعبة، حفظا لحقوق نادي الوحدة.وبدورها «عكاظ» اتصلت بالمدرب التونسي هاتفيا ولم يرد على تلك الاتصالات.وسبق للمدرب نزار الشكيلي أن درب طائرة الاتحاد لأكثر من ثلاثة مواسم، قبل أن يتعاقد الوحدة معه هذا الموسم بعقد رسمي، عقب إلغاء عقده مع الاتحاد، وقام الشكيلي بمهمته في التدريبات وقاد الفريق في لقاء الاتحاد في الأسبوع الأول ثم أمام الخليج في الشرقية، قبل أن يغادر فجأة ودون سابق إنذار.