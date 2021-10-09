توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب النسخة الـ14 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021»، والتي استضافتها جدة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، بمشاركة 10 أندية تمثل قارات العالم، بتنظيم من وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، وكإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة. وجرت مراسم التتويج بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، حيث تمكن ماغديبورغ الألماني من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 33-28 في اللقاء الذي جمعهما على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق ألبورغ الدنماركي من تحقيق ثالث الترتيب والميدالية البرونزية بعد فوزه على بينيروس البرازيلي 29-34. وشهد اليوم الأخير من البطولة إقامة عدد من المباريات لتحديد المراكز من الـ5 حتى الـ10، حيث نال المركز الـ5 فريق الزمالك المصري، وجاء سادسا الدحيل القطري، ثم النور السعودي سابعاً، وثامناً سيدني الأسترالي، وحل في المركز التاسع فريق الوحدة السعودي، وأخيراً فريق كال هيت فرانسيسكو الأمريكي.