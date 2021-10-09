فاز رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان بمقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة القادمة 2021 - 2024، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي التي أقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.وبكسب الصبان منصب النائب ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري، حيث يحق له التصويت على جميع القرارات الصادرة من الاتحاد، ويعد أعلى منصب سعودي بتاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي.وكان قد فاز رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للمبارزة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي برئاسة الاتحاد الآسيوي، وفازت الماليزية روزني أبو الحسن بمنصب الأمين العام للاتحاد القاري.من جهته، ثمّن الصبان الثقة التي حظي بها من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، الداعم والمهتم بكافة الاتحادات الرياضية وممثليها قاريا ودوليا، مشيرا إلى أن المنصب سيكون حافزا لتقديم الأفضل للعبة المبارزة السعودية والآسيوية.