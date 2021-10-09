تنطلق مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة 6 لقاءات يتوقع أن تحظى بالكثير من الاثارة والتشويق، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:

الهداية – الهلال

في الدمام، يحل الهلال ضيفا ثقيلا على الهداية، في لقاء يبحث فيه الهداية عن تعويض خسارة الجولة الأولى، ويتطلع من خلاله الهلال لتحقيق انتصاره الثاني، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي الاتفاق في تمام الساعة الـ (5:00)م.

الأهلي – الابتسام

وفي جدة، سيرمي الأهلي بكامل ثقله من أجل منع أي مفاجأة يمكن للابتسام صناعتها خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة النادي الأهلي في تمام الساعة الـ (5:00)م.

النصر – الفيصلي

أما في الرياض، فستكون المواجهة التي تجمع الفيصلي بمضيفه النصر على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ (7:00)م، مشتعلة في ظل بحث كلا الفريقين عن تحقيق انتصاره الثاني والحفاظ على تواجده في مراكز المقدمة.

ضمك – الترجي

وفي خميس مشيط، سيكون ضمك أمام مهمة صعبة لتحقيق انتصاره الأول، حينما يستضيف الترجي القادم من انتصار كبير على حساب الابتسام في الجولة الأولى، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي ضمك في تمام الساعة الـ (3:30).

الخويلدية – الوحدة

وفي الدمام، ستكون المواجهة التي تجمع الخويلدية والوحدة على صالة نادي النهضة في تمام الساعة الـ (5:00)م، في قمة الاشتعال في ظل بحث كلا الفريقين عن انتصاره الأول بعد المستوى الفني المميز الذي قدمها في الجولة الأولى رغم الخسارة.

الخليج – الاتحاد

وفي سيهات، سيكون الاتحاد أمام اختبار شرس حينما يحل ضيفا على الخليج بصالته عند تمام الساعة الـ (5:00)م، حيث يبحث الاتحاد عن انتصار ثاني عقب انتصاره الصعب على الوحدة في الجولة الأولى، فيما يرغب الخليج بالتأكيد على ما يمتلكه من قدرات فنية عالية من خلال تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم.