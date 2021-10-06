وصلت صباح اليوم (الأربعاء) بعثة المنتخب السعودي للبلياردو إلى مقر اقامة الوفود بمدينة كلاغنفورت النمساوية، من أجل المشاركة في منافسات بطولة العالم للبلياردو لفئة الناشئين (بنين، بنات) تحت 17 عاما التي ستنطلق الجمعة المقبل.وسيسبق ذلك اجتماع اللاعبين غدا (الخميس) لشرح آلية البطولة وإجراء القرعة.من جهته، أبدى مدرب المنتخب السعودي للبلياردو الوطني منصور الخنفري تفاؤله بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة نظير الأداء العالي الذي قدمه اللاعبون المشاركون في البطولات التي سبقت هذه المشاركة الدولية، ومن ضمنها أداء البطل خالد الغامدي في نهائي المملكة للبلياردو لفئة الكبار وحصوله على ذهبية المركز الأول وكأس البطولة، وكذلك المعسكر الاعدادي في أمريكا ومشاركته بعدة بطولات ساهمت في رفع وصقل مستوى اللاعب.فيما تعد هذه المشاركة الأولى لزميليه مشاري الشمردل وعبدالرحمن الموسى اللذين يصنفان من أبرز اللاعبين بفئة الناشئين على المستوى المحلي بالمملكة.ويطمح اللاعب خالد الغامدي إلى تحقيق انجاز غير مسبوق باسم المملكة بعد مشاركته السابقة في بطولة العالم للبلياردو لفئة الناشئين عام 2019 في قبرص التي حقق فيها الميدالية البرونزية ويهدف في هذه البطولة لكسر رقمه السابق وتحقيق كأس البطولة والمركز الأول.وأكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، جاهزية اللاعبين ومستواهم المتميز خلال اعدادهم لبطولة العالم للناشئين، مبيناً أنه كان يتابع اعدادهم الفني والدراسي لتسهيل مشاركتهم في البطولة من أجل تقديم أفضل المستويات وتشريف الوطن في المحافل الدولية.