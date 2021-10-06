انتزع رباع المنتخب السعودي لرفع الأثقال علي مجيد أول ميداليتين للمملكة في بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، المقامة بمحافظة جدة، بعد أن فاز بالميدالية الفضية لمنافسات الخطف لوزن 55 كغم، برفعه 100 كغم وبرونزية المجموع برصيد 215 نقطة في ثاني أيام منافسات البطولة التي أقيمت اليوم (الأربعاء) بحضور الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز بن محمد العنزي، ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الدكتور مايكل إيراني، ورئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيس اللجنة العليا المنظمة محمد بن أحمد الحربي.وتوج الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي، ومدير عام اتحاد التضامن الإسلامي محمد القرناس، الرباع علي مجيد بالميداليتين الفضية والبرونزية وسط حماس وتشجيع من زملائه لاعبي المنتخب السعودي لرفع الأثقال.وفي الترتيب العام للوزن، حل التايلندي باتسوفونج سوك بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 223 نقطة، والتركي ارطغرل سيغين بالمركز الثاني برصيد 221 نقطة، وعلي مجيد ثالثاً، وزميله محمد المرزوق رابعاً برصيد 214 نقطة.من جهته أهدى البطل علي مجيد خليتيت، إنجازه الكبير للقيادة الرشيدة، وقال: «هذا الفوز اتى بفضل الدعم اللا محدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ومتابعة وحرص رئيس اللجنة الأولمبية العريبة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتوجيهات الاتحاد السعودي لرفع الأثقال».وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز لعائلتي كذلك، ولكافة أفراد المجتمع السعودي»، مضيفاً أن فوزه بالفضية والبرونزية ما هي إلا بداية لإنجازات أكبر بمشيئة الله.وفي منافسات وزن 61 كغم للمجموعة الثانية، حقق اليوناني كوستانيوس لامبريدس المركز الأول، بعد رفعه 101 كغم في الخطف و130 كغم في النتر بمجموع 231 نقطة، ونال الأمريكي بولفيرن انتوني المركز الثاني بعد رفعه 95 كغم في الخطف و119 كغم في النتر ومجموع 214 نقطة، وجاء السعودي جاسم الزوري في المركز الثالث بعد رفعه 95 كغم في الخطف و115 كغم في النتر ومجموع 210 نقاط، وحل زميله ليث الباقر في المركز الخامس، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المجموعة الأولى لتحديد المراكز الثلاثة الأولى الفائزة بالميداليات الثلاث.ذكر رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال مايكل إيراني أن السعودية نجحت بامتياز في استضافة بطولة كأس العالم لرفع الاثقال للشباب تحت 17 عاما باهتمامها بأدق التفاصيل في النواحي التنظيمية وقال: «منذ وصولنا إلى مدينة جدة والأمور تسير على ما يرام وحسب الخطة المحددة حيث الحفاوة الكبيرة التي نتلقاها من اللجنة المنظمة أو مع المنتخبات المشاركة الذين أكدوا أن السعودية تستحق الاستضافة دون منازع».وأضاف: «المملكة تستحق أن تستضيف هذ الحدث العالمي نظير ما تملكه من إمكانات كبيرة في البنية التحتية والملاعب وكل ما يهم نجاح البطولات العالمية والدولية».وتابع: «في سباق الفوز بالاستضافة أدهشنا الملف السعودي الذي كان قوياً ويحتوي على كافة الإمكانات التي تمكنهم من احتضان هذا الحدث العالمي وهذا ما جعلنا نعلن الموافقة وتكون هذه النسخة في مدينة جدة». ويواصل رئيس الاتحاد الدولي حديثه: «تواجد البطولة على أرض السعودية ما هي الا بوابة لاحتضان البطولات الأخرى الدولية والإقليمية للعبة رفع الاثقال التي نسعد أن تكون في السعودية بعد أن شاهدنا نجاح الاستضافة وهي تستحق ذلك».شهدت بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب بجدة، تحطيم اول الأرقام القياسية العالمية، حينما سجل الاندونيسي (ستاريو ادي) رقماً قياسياً عالمياً جديداً في رفع الخطف بمنافسات وزن 55 كغم لفئة الشباب بوزن 111 كغم، بعد أن كان مسجلاً باسم الفيتنامي دو دونق بـ110 كغم.يشارك الثلاثي السعودي فواز العصيمي وعبدالرحمن أبو جبل وياسر المسعود في قيادة منافسات بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب تحت 17 عاماً، ويقود البطولة 35 حكما من 30 دولة، أجروا اختبارات خاصة قبل انطلاق البطولة أكدت جاهزيتهم لقيادة المنافسات.تتواصل غداً (الخميس) منافسات البطولة بإقامة منافسات أربعة أوزان بدايةً من منافسات وزن 67 كغم للمجموعة الثانية للشباب عند الساعة 10 صباحاً، فيما تقام منافسات سيدات وزن 49 كغم الساعة 12 ظهراً وتشارك فيها الرباعة السعودية ذكرى خرمي، وعند الساعة الثالثة مساء تقام منافسات وزن 67 كغم للمجموعة الأولى، وتختتم منافسات اليوم الثالث بمنافسات السيدات لوزن 55 كغم عند الساعة 6 مساءً.