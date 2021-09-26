اكتفى لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر حسن النهاري بالحصول على الميدالية الفضية عقب خسارته اليوم (السبت)، لقب البطولة الخليجية المجمعة في نهائي مسابقة العشر كرات، والمقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أمام البطل الكويتي أحمد الدليمي بنتيجة 9 مقابل 5 أشواط.

من جهته، قدم لاعب منتخبنا الوطني حسن النهاري اعتذاره الشديد عقب الخسارة، وقال: «الحمد لله على كل حال.. حاولت الحصول على الذهب لكني لم أوفق بسبب قلة التركيز فضلاً عن الإرهاق».

وأضاف: «لعبت هذه المسابقة في ظرف يوم واحد فقط منذ الساعة 10 صباحاً حتى المساء بعكس زملائي الذين سبقوني في مسابقة الثمان كرات الذين لعبوا في ظرف يومين وحصلوا على قسط من الراحة»، واعداً في الوقت ذاته ببذل مزيد من الجهد لتقديم مستويات أفضل في المسابقات المتبقية من أيام البطولة.

وشدد في الأخير، أنه واجه منافساً قوياً في النهائي، مباركاً له حصوله على الذهب.

على صعيد متصل، وجه رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري بصرف مكافأة 3 آلاف ريال للاعب حسن النهاري، نظير مشاركته المميزة في المسابقة وصولاً إلى المباراة النهائية، ويأتي ذلك تحفيزاً وتشجيعاً له في المسابقات المقبلة.