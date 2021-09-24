حقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر عبدالرحمن العمار لقب البطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر، والمقامة منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة، إثر تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه مهند الغميز بنتيجة ٩ مقابل ٨ على مستوى ( ٨ كرات) للفردي. ويعد هذا النهائي السعودي الأول في بطولة الخليج المجمعة للبلياردو للسنوكر، والتي شهدت منافسات قوية بين لاعبي المنتخبات الخليجية. وتستكمل منافسات البطولة اليوم السبت بمنافسات التسع كرات، ثم العشر كرات، وتختتم بمنافسات جميع الفرق الثلاثاء المقبل والتي سيتم فيها تتويج جميع الأبطال.

وأكد لاعب المنتخب السعودي المتوج عبدالرحمن العمار، أن وصوله للمباراة النهائية وتتويجه بالكأس لم يكن سهلا. مبيناً أنه واجه منافسات قوية وشرسة في الأدوار الإقصائية من لاعبي منتخب الإمارات وقطر. ورفع تهانيه إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يولونه من اهتمام كبير للرياضة السعودية، وكذلك إلى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على حرصه اللامحدود بلعبة البلياردو والسنوكر، متمنيا أن يواصل مساعيه لتحقيق الآمال والتطلعات في المنافسات المقبلة.

من جهته، شارك سمو الأمير منصور آل فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر أبناءه لاعبي السنوكر في اليوم الوطني وذلك على هامش بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر المقامة حالياً بدولة قطر بحضور رئيس الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، وسبق لسموه حضور عدد من مباريات البطولة تحفيزاً للأبطال.