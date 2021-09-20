اختتمت إدارة الحكام في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أمس الأحد دورة ترفيع الحكام لمنافسات مسابقات كرة الطائرة بالمملكة، والتي استمرت بالرياض لمدة 10 أيام، بمشاركة 25 حكما من مختلف مناطق المملكة.وعقد محاضرات الجانبين النظري والعملي تحت إشراف الحكم العالمي أمين الطريفي المحاضر الدولي والحكم الدولي عبداللطيف العتيق.وشهدت الدورة لأول مرة إجراءات الاختبارات إلكترونيًا لجميع الحكام وذلك تحت إشراف الحكم الدولي يعقوب السبت.وفي محافظة جدة شاركت 17 سيدة في دورة الحكام المستجدين للسيدات في لعبة الكرة الطائرة، على مدار 10 أيام.وشهدت الدورة حضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان القحطاني، التي تتابع تفاصيل سير عمل هذه الدورة بشكل دقيق، وتحرص على توفير البيئة الملائمة لجميع المشاركات من أجل الاستفادة القصوى من الدورة التدريبية.يذكر أن دورة الحكام المستجدين للسيدات يحاضر فيها عضو دائرة الحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة الحكم الدولي سعد اليحيوي، والمساعد احمد الغامدي، حيث يهدف اتحاد الطائرة من خلال إقامة مثل هذه الدورات لخلق جيل جديد من الحكام النساء لإدارة بطولات السيدات التي ينظمها الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.