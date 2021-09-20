عززت نسخة عام 2022 من بطولة السعودية الدولية للجولف من قيمتها التنافسية الدولية بإبرام شراكة تاريخية مع الجولة الآسيوية للجولف تستمر لمدة 10 أعوام قادمة، تشهد فيها البطولة العالمية زيادة في مجموع جوائزها لتصبح 5 ملايين دولار أمريكي.

وتمثل الشراكة مع الجولة الآسيوية للجولف استراتيجية متجددة، تهدف إلى الوصول بالحدث لمناطق مختلفة حول العالم. وستقام البطولة في ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 3 حتى 6 فبراير 2022، ومن المنتظر أن يتم نقل منافساتها بشكل مباشر عبر العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم.

وساهمت مشاركة نخبة من ألمع وأشهر الأسماء العالمية في نسخة عام 2021 من بطولة السعودية الدولية للجولف في أن تصبح البطولة أحد أهم الأحداث التي تمنح اللاعبين نقاطاً للتصنيف خلف البطولات الكبرى ومجموعة من البطولات الاحترافية الأخرى.

وستكون بطولة السعودية الدولية تحت مظلة الجولة الآسيوية التي تُعد الجهة الرسمية للجولف في القارة الصفراء، وعضواً في الاتحاد الدولي لجولات PGA. وستفتح آفاقاً تجارية جديدة وتتيح فرصة التأهل والمنافسة لعدد أكبر من لاعبي الجولف المحترفين.