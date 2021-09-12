خسر المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (3 - 0) اليوم (الأحد) على الصالة الرئيسة في تشيبا بورت أرينا في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري.وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25-18)، (25-17)، (25-20).وسيلاقي أخضر الطائرة في ثاني لقاءاته غدا منتخب الصين تايبيه الذي تصدر المجموعة الرابعة بفوزه بثلاثة أشواط نظيفة على نظيره الكازاخستاني.