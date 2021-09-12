توجت وكيل وزارة الرياضة للتخطيط الإستراتيجي والاستثمار عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية أضواء عبدالرحمن العريفي، والدكتورة دنيا عبدالعزيز الفراج مستشارة رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فريق فينيكس بكأس بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات عقب فوزه على فريق أكاديمية الاتفاق بنتيجة (3-1) في المباراة الختامية التي أقيمت مساء اليوم (الأحد) على صالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أحلام العمري وحنان القحطاني.وتسلم فريق أكاديمية الاتفاق الميداليات الفضية، وتقلد فريق أكاديمية القمم الميداليات البرونزية بعد تجاوزه نادي النصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.وجاء فريق بلوجايز بالمركز الخامس بعد فوزه على بلوكيكرز الذي جاء سادسًا في ترتيب البطولة.وتحصل على جائزة اللعب النظيف فريق بلو كليكرز، وكانت اللاعبة ود الشريف من فريق بلوجايز حصلت على أفضل لاعب حر بالبطولة، وملك محفوظ من فريق أكاديمية القمم على أفضل لاعب مركز 2، وأفضل لاعبة معدة من نصيب لاعبة بلوجايز ود الشريف، وأفضل لاعبة مركز 3 من فريق فينيكس جانيس آرنيز، ولاعبة فريق فينيكس دانييل قومز على أفضل لاعبة بمركز 4، وتوجت اللاعبة الشاملة بالبطولة دانة البوعينين بفريق أكاديمية الاتفاق.