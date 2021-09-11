انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، للأسلحة الثلاثة (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة.ويعد المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 - 2024، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.