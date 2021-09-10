عقد رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا اجتماعاً بمنسوبي الاتحاد، وذلك بحضور المدير التنفيذي للاتحاد طارق بن زياد سقا.وناقش رئيس مجلس الإدارة الخطط المستقبلية للاتحاد، واستعرض أعمال الفترة المقبلة.وشدد رئيس الاتحاد على أهمية المرحلة المقبلة للاستمرار في تطوير رياضة التجديف وفق الاستراتيجية التي سيضعها الاتحاد والتي ستتناغم مع خطط اللجنة الأولمبية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به الرياضة من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله-.