أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عن منح حق استضافة البطولة الآسيوية العشرون للرجال «تصفيات بطولة العالم للرجال – بولندا والسويد 2023» للمملكة العربية السعودية ممثلة بالاتحاد العربي السعودي لكرة اليد، بعد أن كان من المقرر إقامتها في «إيران» خلال يناير القادم 2022، جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي وقررت من خلاله سحب البطولة من «إيران» ومنح الاستضافة للمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 18-31 يناير من العام القادم 2022م بمشاركة المنتخبات الآسيوية، حيث ستمنح المنتخبات صاحبة المراكز الخمسة الأولى بطاقة التأهل لمونديال العالم «بولندا –السويد 2023».

من جهة أخرى، قدم الأستاذ فاضل بن علي النمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة اليد جزيل الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة على دعمها الدائم لقطاع الرياضة ولسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وسمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد على متابعتهما ودعمهما لملف الاستضافة والذي جاء بناءً على نجاح المملكة في استضافة أكبر البطولات والفعاليات العالمية.