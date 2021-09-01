احتل اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي، المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في نهائي سباق 100 متر (كراسي متحركة) ضمن دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وهنأ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اللاعب عبدالرحمن القرشي، معلنا تكريمه بجائزة الميدالية البرونزية وقدرها (مليون ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن في دورة الألعاب البارالمبية.