توج المنتخب السعودي لناشئي الكرة الطائرة بلقب البطولة الخليجية السادسة، عقب فوزه في المباراة الختامية على صاحب الأرض والجمهور المنتخب البحريني بنتيجة (3– 2)، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة عيسى بن راشد بالمنامة وبعد مباراة ماراثونية استمرت أكثر من ساعتين ونصف قدم أخضر الطائرة فيها أداء مميز للغاية، نجح من خلاله في إيقاف مصادرالقوة للمنتخب البحريني البطل التاريخي للبطولات الخليجية ليبرز أفراد منتخبنا ويفرضوا أفضليته وكان من المفترض حسم البطولة من الشوط الرابع ولكن تمكن الابطال من حسم النتيجة في الـشوط الخامس معلنين عن تتويج الأخضر باللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه، عقب أن اكتفى بالحلول في مركز الوصافة في العام (2011) بالبحرين، وفي عام (2013) بالرياض.

وجاءت نتائج الأشواط (25-17) للبحرين (25-23)(25-20) للسعودية (33-31)للبحرين ، والشوط الاخير (19-17 ) للسعودية

جميع اللاعبين مرتضى ومروان والكعيبي ومرتضي وفؤاد لبرو المنتخب والنجم الذي شارك لأول مرة يحيى الشنقيطي لاعب نادي أحد الذي كان يعاني من إصابة وظهر بمستوى جيد وخاصه في حائط الصد.

الزغيبي: حققنا الأهداف المرجوة والعمل القادم أكبر

قدم رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله- ولسمو وزير الرياضة بمناسبة حصول المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة على لقب بطولة الخليج .

وأضاف "أن مشاركة الأخضر الناشئ في البطولة الخليجية جاءت مثمرة، عقب أن حققت كافة الأهداف المرجوة منها والعمل في الفئات السنية يرتكز على خلق جيل مؤسس بشكل علمي صحيح، قادر على المنافسة في مختلف الأصعدة، ويمتلك الرغبة الدائمة في التحليق بالكرة الطائرة السعودية في أجواء الانجازات ".

وأشار الزغيبي إلى أن المشاركة في البطولة الخليجية وما تحقق خلالها من نتائج مميزة يعد مؤشر إيجابي على مستقبل الكرة الطائرة السعودية، نظير المواهب الكبيرة التي تمتلكها، والتي كانت محط اشادة واعجاب من قبل الجميع، موضحا بأن هذا المنتخب هو نتاج عمل مكثف قام به الاتحاد السعودي للكرة الطائرة منذ توليه المسئولية، مؤكدا بأن العمل خلال المرحلة المقبلة سيكون أكبر وتحت تقييم مستمر من أجل إعادة الطائرة السعودية للتحليق بشموخ في الأجواء القارية والعالمية.

حسن الكعيبي: راضون عن مشاركتنا الخليجية

عبر لاعب المنتخب السعودي للكرة الطائرة حسن الكعيبي عن سعادته بالمستويات الكبيرة التي قدمها أخضر الطائرة خلال البطولة الخليجية، مؤكدا بأن حصد الذهب للمرة الأولى في تاريخ المنتخب السعودي على مستوى الناشئين سيكون محفزا لهم من أجل المضي قدما خلال المرحلة المقبلة، وتقديم ما يتواكب مع تطلعات " رؤية المملكة 2030 " على المستوى الرياضي.

أربعة كؤوس لنجوم منتخبنا





حصل 4 لاعبين من منتخبنا على جوائز المهارات بالبطولة، وهم: أفضل ضارب من أربعة حسين الكعيبي، وأفضل لاعب بالبطولة مروان هوساوي، وأفضل معد مرتضى مويس، وأفضل لبرو عبد الله فؤاد.