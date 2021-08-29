يلعب منتخبنا السعودي للناشئين للكرة الطائرة غدا (الاثنين) أمام المنتخب البحريني في نهائي البطولة الخليجية السادسة التي تختتم مبارياتها على صالة الشيخ عيسى بن راشد بالمنامة.الأخضر خسر مباراة واحدة أمام المنتخب البحريني في الأدوار التمهيدية وسيكون جاهزا اليوم لرد تلك الخسارة خاصة أن أفراد الأخضر مميزون ومستواهم الفني يؤهلهم للكسب وتحقيق كأس البطولة عطفا على استعدادهم المميز للبطولة ووجود جهازين فني وإداري لهما الخبرة في هذا المجال، إذ يدرب منتخبنا التونسي ابن الشيخ ويساعده الوطنيان ماجد الشمري وسليمان العزاز ومدير المنتخب الوطني الشامل عبدالله الجبر ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة محمد الفقيه القريب من اللاعبين والجهاز الفني.تشكيلة مثاليةمنتخبنا سيلعب بتشكيلته المثالية التي لعب بها من بداية البطولة مع تغييرات بسيطة في بعض المراكز لو احتاج الفريق. ويبرز جواد الخواهر ومروان هوساوي اللذان يجيدان الضربات الساحقة من المنطقتين الأمامية والخلفية، وحسن الكعيبي المميز ويضرب من جميع المراكز، ومرتجي حبيب معد الفريق، ومعتز علي من مركز 3. ونطمح من معد الفريق التنويع في الهجمات والتركيز على الأطراف للابتعاد عن حوائط الصد البحرينية.المنتخب البحريني لم يخسر أي لقاء حتى الآن ومستواه الفني جيد ويطمح في البطولة ليضيفها لبطولاته الماضية. ومنتخبنا هو الآخر يريد الكسب لتكون أول بطولة له ومستواه يؤهله للبطولة بشرط هدوء الأعصاب والاستقبال الجيد للكرة الأولى وحائط الصد بلاعبين و3 أحيانا.حبتر متفائلمدرب نادي الفاروق بعسير الوطني سعيد حبتر تحدث لـ«عكاظ» عن نهائي البطولة حيث ذكر أن منتخبنا مميز ووجد كل الاهتمام والدعم بمعسكرين بالداخل ومعسكر خارجي وشاهدنا أفراد المنتخب يقدمون مستويات مميزة وسيواصلون بإذن الله في هذا اللقاء الختامي المستوى الذي يؤهلهم لكسب كأس الخليج. وأشاد بزملائه بالجهازين الفني والإداري الذين يعملون لتجهيز اللاعبين لإحراز هذه البطولة التي باتوا قريبين منها.