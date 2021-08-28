تأهل منتخبنا السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة للمباراة النهائية في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات عقب فوزه المستحق على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين السبت في الدور نصف النهائي، ويلتقي على النهائي أمام المنتخب البحريني الذي فاز بسهولة على المنتخب الإماراتي.

الشوط الأول انتهى بنتيجة (25 - 17)، قبل أن يستفيق المنتخب الكويتي في الشوط الثاني، لكن رغبة الأخضر كانت أكبر لينجحوا في حسمه بنتيجة (28 - 26). وكان لتألق نجم منتخبنا الكعبي دور في كسب هذا الشوط وخاصة في النقاط الحاسمة.

وتغلب الأخضر في الشوط الثالث بسهولة بنتيجة (25 - 15).

الكعبي: سنقاتل من أجل الذهب

أكد لاعب المنتخب السعودي لدرجة الناشئين للكرة الطائرة حسن الكعبي الذي يعتبر أفضل لاعب بالمباراة أمام الكويت أنهم تعاهدوا على القتال حتى الرمق الأخير من أجل الحصول على الكأس والعودة لأرض الوطن بالذهب الخليجي.

وعن الخسارة في الدور التمهيدي، قال: «هي خسارة تعلمنا منها الكثير وسنحرص على تلافي الأخطاء المرتكبة فيها من أجل تحقيق الهدف الذي حضرنا من أجله».

الحديثي والسبت يواصلان التألق

واصل الحكمان الدوليان السعوديان خالد الحديثي ويعقوب السبت تألقهما في إدارة مباريات البطولة الخليجية، حيث تلقى أداؤهما في لقاء الدور النصف النهائي ما بين البحرين والإمارات إشادة الجميع، إضافة إلى أنهما قادا المباريات التي أوكلت لهما بنجاح، فيما يبدو القلق والتساؤل حول حكم لقاء السعودية والبحرين، إذ ستقع اللجنة في إحراج، فإما أن توكلها للحكم الكويتي الذي قاد مواجهة السعودية والبحرين الماضية، أو تكلف الحكم الإماراتي، وهو صاحب أداء تحكيمي متواضع أثار قلق المتابعين.