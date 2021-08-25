واصل منتخبنا السعودي للطائرة للناشئين إبداعاته في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات بالبحرين بفوزه المميز والمستحق 3-0. وجاءت نتائج الأشواط: الأول ٢٥-١٤، والثاني ٢٥-١٦، والثالث ٢٥-١.

ويعد هذا الفوز الثاني لمنتخبنا بعد فوزه أمس الأول على الكويت وبنفس نتيجة الإمارات، ومن بداية المباراة حضر المستوى الفني العالي بضربات ساحقة من المنطقتين الأمامية والخلفية أبدع فيها مروان الهوساوي وكابتن الفريق جواد الخواهر، وحائط صد بلاعبين وأحيانا بثلاثة لاعبين واستقبال مميز للكرة الأولى.

معد الفريق المنتخب السعودي نجح في تنويع الهجمات، التي تألق فيها من المركزين 3 و2 حسن الكعيبي ورضا الشرفاء، أما الإرسالات فكانت قوية وأفضل من المباراة الماضية ولم تكن هناك إضاعة للارسالات.

ولدى المنتخب مباراة يوم الجمعة لتحديد صدارة الأدوار التمهيدية، وينص نظام البطولة على أن يلعب المتصدر مع الرابع وصاحب المركز الثاني مع ثالث المجموعة والفائزان في المباراتين على النهائي ويلتقي الخاسران للمنافسة على المركزين الثالث والرابع.

ومن خلال معطيات هذه البطولة سيتقابلَ في الأدوار النهائية منتخبنا والبحرين على النهائي والكويت والإمارات على المركزين الثالث والرابع.

** السماح للجماهير بالحضور

اللجنة المنظمه للبطولة الخليجية سمحت للجماهير بحضور جميع المباريات بما فيها مباراة المنتخب السعودي والبحرين التي يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيراً.

** الفقيه يعد اللاعبين بمكافآت مجزية

رئيس بعثة الأخضر محمد الفقيه أشاد بالمستوى الفني لأفراد منتخبنا ووعد اللاعبين بصرف مكافآت مجزية خلاف مكافآت الفوز في حالة تحقيق منتخبنا البطولة، وعن نجم منتخبنا الشنقيطي ومدى مشاركته بعد الإصابة ذكر أنه سيكون جاهزا ومشاركته بيد الجهازين الفني والطبي.