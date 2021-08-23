اختتم أمس الأحد المهرجان الخليجي الثالث لبراعم الكرة الطائرة في العاصمة الرياض وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للجنةالأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز محمد العنزي وبحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبيوأمين عام اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون فراس الحلواجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني تفوق المنتخب البحريني على السعودية بنتيجة (2-1) وكرر فوزه في المباراة الثانية على الكويت(2-0)، فيما حقق منتخب الكويت الفوز على السعودية (2-0) في آخر لقاءات البطولة، وغلب على المباريات المستوى الفنيالضعيف للغاية خصوصا من جانب منتخبنا السعودي الذي حقق المركز الأخير ولم يقدم أي مستوى يشفع له بالمنافسة علىالصدارة، إذ لم يكن جاهزا لاستضافة البطولة في الوقت الذي كان ينبغي فيه تجهيز هؤلاء البراعم وإعدادهم الأعداد الجيدمن أجل المنافسة لا من أجل تذيل الترتيب كما حدث، ولاحت الفرصة لتأجيل البطولة عندما اعتذرت ثلاث منتخبات وهي قطروالإمارات وعمان عن المشاركة.

•• المدرب الصربي سلبي

كانت الأمنيات في أن يتولى تدريب وإعداد براعمنا مدربين وطنيين وهم كثر ومتواجدين ومسلحين بالدورات الدولية، بدلا منالمدرب الصربي الذي لا يجيد أي لغة غير الصربية، ومثل هؤلاء البراعم بحاجة ماسة للتوجيه المستمر وأن يكونوا قريبين جدامن مدربهم ومتجانسين، لكن الصربي أخفق في أضعف بطولة، وبينما هناك مدربين مساعدين وطنيين، إلا أن الكلمة والقرارفي يد الصربي.

وكانت البحرين قد نظمت البطولة الأولى وكانت مستعدة في البطولة الحالية وكسبت المركز الأول.

قطر هي الأخرى نظمت البطولة الثانية وكان لاعبيها جاهزين، وحققوا البطولة، فيما نظم منتخبنا البطولة الثالثة وبثلاثة فرقفقط، لكننا أخفقنا، والصحيح أن يتم تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلا وعدم الاستعجال في المشاركات والاستضافات قبلالتأكد من جاهزية الفريق.

•• غياب الرعاة

تم بث المباراة الأخيرة على الهواء مباشرة وسط غياب الرعاة، فيما تبرز الحاجة الملحة إلى اللجان الاستثمارية لمثل هذهالبطولات ليعود ريعها للاتحاد.

وفي نهاية البطولة تم تكريم المنتخبات المشاركة في الحفل الذي أقيم بعد ختام مباريات البطولة، فيما كرم رئيس الاتحادالسعودي للكرة الطائرة راعي الحفل الاستاذ عبدالعزيز العنزي، وكذلك تكريم أمين عام اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاونفراس الحلواجي ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة.

وكرمت اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون للكرة الطائرة عبدالعزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية العربيةالسعودية.