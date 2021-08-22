حجز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مقعده رسميا في نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني اليوم 92- 76 على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام ملحق تصفيات البطولة الآسيوية. وجاء تأهل الأخضر بعد مشوار طويل في التصفيات، وقدم نفسه بشكل مميز من ضمن أفضل 16 منتخبا ستشارك في نهائيات البطولة الآسيوية. وسيرافق المنتخب السعودي منتخب الهند الذي تغلب على منتخب فلسطين في اللقاء الذي أقيم أمس على الصالة نفسها.

وفرض المنتخب السعودي إيقاعه على مجريات اللقاء منذ البداية ونجح في توسيع الفارق مع بداية الفترة الأولى 27-15، وواصل أفضليته في الفترة الثانية وتقدم 59-29، وكذلك الفترة الثالثة التي انتهت لصالح منتخبنا 84-51، وتألق جميع لاعبي المنتخب دفاعا وهجوما ما منح الأفضلية للمنتخب في السيطرة على مجريات اللقاء، ومنح مدرب المنتخب علي السنحاني الفرصة لجميع اللاعبين في الفترة الثالثة والرابعة.

طاشكندي: تأهلنا جاء بعد مشوار صعب وطويل

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي أن تأهل المنتخب لنهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم لم يكن سهلا وكان مشوارا طويلا في التصفيات من عام 2018.

ووضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأصعب والأقوى (السعودية وقطر وسوريا وإيران)، والحمد لله قدم المنتخب السعودي نفسه بشكل رائع واستطاع في نهاية مشواره في الملحق تتويج ذلك بتأهله ضمن أفضل 16 من المنتخبات الآسيوية، وسنعمل من الآن لإعداد المنتخب من أجل الوصول إلى كأس العالم وتحقيق تطلعات القيادة الرياضية.

وقدم طاشكندي شكره وتقديره على الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي كان له الأثر الكبير في تأهل ووصول المنتخب إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

المرواني: مشوارنا كان صعبا والحمد لله على التأهل

أكد قائد المنتخب السعودي لكرة السلة محمد المرواني أن المنتخب السعودي استحق بكل جدارة التأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم رغم صعوبة المشوار الذي لم يكن مفروشا بالورود، خاصة أن المنتخب وقع في المجموعة الأقرب والأصعب، واستحق أن يكون ضمن أفضل المنتخبات العربية والآسيوية بعد تحقيق العربية والخليجية والتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية وتصفيات كأس العالم.

وثمن المرواني الدعم الكبير من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة السلة الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير في وصول المنتخب إلى النهائيات.