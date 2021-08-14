انتزع الثلاثي علي البحراني وحسين الطويل وإبراهيم الهديب لقب بطولة المملكة للمبارزة تحت 20 عاما، في منافسات سلاح السايبر والآبيه والفويل، بعد أن حصدوا أعلى النقاط في الجولات الفضية والذهبية والماسية، وذلك على هامش منافسات الجولة الماسية التي اختتمت اليوم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام.وتوج محمد بو علي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين بالبطولة، بحضور عبدالله السنيد المدير التنفيذي في الاتحاد.وحقق علي البحراني المركز الأول في منافسات سلاح السايبر ضمن منافسات الجولة الماسية، وحل عبدالرحمن (ثانيا)، وراشد المطيري (ثالثا)، وعبدالله المنسف (الثالث مكرر).وحقق حسين الطويل ذهبية سلاح الآبيه، وحل عمر العكاس ثانيا، وأحمد هزازي (ثالثا)، وعبدالله البنعلي (الثالث مكرر). وفي منافسات سلاح الفويل نال محسن الشطي المركز الأول، وجاء إبراهيم الهديب (ثانيا)، وحسن اليوسف (ثالثا)، وطه السباع (الثالث مكرر).