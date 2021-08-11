فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على منتخب البحرين 68/60 في ثالث مبارياته بنهاية الدور التمهيدي للبطولة الخليجية الـ16 التي تستضيفها مملكة البحرين، وأنهى الفترة الثانية لصالحه 36/33.وقدم المنتخب السعودي مستوى مميزا وفرض ايقاعه واسلوبه في المباراة التي شهدت افضلية للأخضر رغم محاولات منتخب البحرين تقليص الفارق في الدقائق الاخيرة من المباراة.وبذلك يتصدر المنتخب السعودي الدور التمهيدي بعد 3 انتصارات متتالية ويلعب (الخميس) مع نظيره الكويت في الدور نصف نهائي عند الساعة الرابعة والنصف عصراً الذي سبق الفوز عليه في الدور التمهيدي، بينما يلعب منتخب البحرين مع منتخب قطر.