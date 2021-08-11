أعلن مضمّر هجن «سعودي برونكس»، ومالكها الفنان الأمريكي قاسم دين، أنهم قادمون بقوّة في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن 3، المقام حالياً بميدان الطائف التاريخي.وكشف مضمّر الهجن حمد بن راية المرّي، أن حجم ما تم تنفيذه من صفقات شراء تجاوز الـ10 ملايين ريال، مبينا أنهم ينتظرون هذا المهرجان عاماً بعد عام، وسيشاهد جماهير هجن برونكس الثقل الحقيقي لها في ختام المهرجان.يذكر أن استهلال أقوى الصفقات كان لصالح «سعودي برونكس» بشراء القعود (المهيب) من مالكه ياسر الضيوفي بـ1.600 مليون ونشرته «عكاظ» الاسبوع الماضي، ويعود اسم «سعودي برونكس» لظهور الفنان الأمريكي هو واسرته محتفلاً بما حققته هجنه من انتصارات ماضية في السعودية، وهم يرتدون أزياء تظهر عليها جملة «سعودي برونكس»، وبرونكس أحد أحياء نيويورك، الذي ولد وترعرع فيه الفنان الامريكي المعروف باسم سويز بيتز.