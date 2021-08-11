تشارك 7 دول عربية وعالمية، فى مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، التي انطلقت سباقاتها الأحد الماضي بما سيصل 532 شوطاً، على جوائز مالية تصل الى 53 مليونا.وكشف المتحدث الرسمي للمهرجان احمد البدر، ان المشاركات الدولية، وصلت الى 7 دول عربية وعالمية، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، اضافة للأردن الشقيقة وقطر وعمان والبحرين والامارات وكذلك من السعودية، وتشارك جميع هذه الدول حالياً، بالاشواط التمهيدية لجميع الفئات.وفي سياق متصل، وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزاً للقاحات كورونا (كوفيد 19)، في ميدان المنافسات، حرصاً على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين، ويفتح المركز ابوابه للمستفيدين في الفترة المسائية من السادسه مساء الى التاسعة مساء.