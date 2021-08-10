ترتيب أقوى ٣٠ فريقا للموسم القادم

١- بروكلين نتس

لنفترض أن جميع اللاعبين دون إصابات ليس فقط في بروكلين، و لكن في جميع الفرق. موهبة ثلاثي بروكلين دورانت، هاردن و كايري يميزها تنوع طرق التسجيل لديهم جميعاً. ميزة التسجيل بالكرة و التسجيل بعد الاستلام بدون كرة تربك دفاعات الخصوم من ناحية عدم معرفة من يسدد كل هجمة. الفريق جديد مع بليك جريفين وضم باتي ميلز الفائز بالبرونزية مؤخراً مع أستراليا.

٢- لوس انجلوس ليكرز

بقيادة ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز أبطال نسخة ٢٠٢٠، وربما لولا الإصابات لكنا نقول الآن و ٢٠٢١.. الفريق أضاف ٨ لاعبين جددا، أهمهم النجم الكبير صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم عام ٢٠١٧ راسل ويستبروك، والخبير كارميلو أنتوني، لذلك على الورق وبتاريخ الأسماء الموجود الليكرز هدفه اللقب الثامن عشر.

٣- ميلواكي باكس

بطل النسخة الماضية سيدخل الموسم بنفس الحرس القديم الذي أحرز البطولة عدا المدافع الشرس بي جي تاكر. ولكن أهم اللاعبين يانس الذي قدم أداء للتاريخ حسم به البطولة، وميدلتون متخصص الأوقات الصعبة والمدافع الأبرز الموسم الماضي هوليدي كلهم في أتم الاستعداد لتكرار البطولة وإثبات أحقيتهم بالبطولة السابقة رغم إصابات المنافسين.

٤- غولدن ستيت واريورز

ستيفن كري قدم موسما تاريخيا الموسم الماضي رغم ضعف تشكيلة فريقه الهجومية، ولكن هذا الموسم وبعد غياب سنتين كلاي تومبسون سيكون مع الفريق. إذا لعب كلاي تومبسون بـ٧٠٪ من مستواه المعهود بقية فرق الدوري ستكون في مشكلة. فمع مستوى كري وكلاي في التسديد تلقائيا يبدع كل من حولهم وهذا ما سيرفع مستوى قرين وأندرو ويغينز والشاب وايزمان.

٥- فينيكس صنز

أهم أهداف الموسم نجحت فيه إدارة الصنز بالتجديد لكريس بول، ورغم أنهم واجهوا عدة فرق تعاني الإصابة واجهوا في النهائي ميلواكي الكامل وخسروا بصعوبة بعد أن أظهروا قتالاً عظيماً. الموسم القادم بوكر وبقية شباب الصنز سيضاف لهم عامل الخبرة والتجربة، حيث إن أغلب تشكيلة الفريق كانت تشارك لأول مرة في أدوار خروج المغلوب.

٦- ميامي هيت

الفريق نجح في إقناع لاوري الذي كانت تقاتل عليه أغلب الفرق المرشحة للقب ونجح في خطف مدافع فريق البطولة بي جي تاكر. الموسم قبل الماضي كانوا في النهائي ومع تواجد نفس الفريق عدى دراغيتش الذي يعوضه لاوري وراحة أكبر لباتلر وبام. ميامي ثاني أفضل فريق في الشرق.

٧- دنفر ناغتس

الفريق الموسم الماضي كان مرشحاً مهماً للوصول بعيداً، و لكن إصابة جمال موراي خلطت أوراق الفريق. رغم ذلك نجح يوكتش في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ووصل بورتر لمرحلة توحي تماما أنه نجم قادم في هذا الدوري. هذا الموسم الفريق مكتمل ودون إصابات سيكون مزعجا في أدوار خروج المغلوب لفرق الغرب.

٨- يوتا جاز

متصدر الموسم الماضي بجدارة واستحقاق.. فريق أعطى الجانب الدفاعي حقه فحقق المفاجأة. غوبير حامي السلة الأفضل في الدوري، كل موسم يحاول إثبات استحقاقه للراتب الكبير الذي يدفع له، و دونوفان ميتشل مستمر في إبداعه منذ أول موسم له في الدوري ولا لا يوجد سبب يمنعه من الاستمرار موسم إضافي بنفس الجودة.

٩- فيلاديفيا سيكسرز

ما زالت تشكيلة الفريق مجهولة، بن سيمونز وقصة انتقاله الطويلة تجعل ملامح الفيلي مجهولة لحد اللحظة قبل شهرين فقط من بداية الدوري. ولكن مع تواجد أمبيد سواء مع سيمونز أو المقابل منه.. فيلاديفيا من أقوى ١٠ فرق في الدوري.

١٠- أتلانتا هوكس

حققوا مفاجأة كبيرة الموسم الماضي ورغم كونهم الحلقة الأضعف كل مواجهة، استطاعوا الفوز حتى اصطدموا بحائط الباكس. تراي يونغ كل موسم يقدم مستوى أفضل من الموسم الذي يسبقه.

١١- دلاس مافز

اسم لوكا وحده يرفع دالاس ١٥ مركزا، الفريق لم يغير شيئا من ملامحه كلاعبين ولكن غير المدرب، التغيير المنتظر كل موسم تطور مستوى لوكا أكثر.

١٢- شيكاغو بولز

نجوم الصيف.. فبعد ضم فوزيفيتش منتصف الموسم الماضي إلى لافين، نجحوا في ضم صانع اللعب المدافع الشاب لونزو بول والمسجل الخبير ديمار ديروزن.

١٣- بورتلاند بليزرز

بعد تكهنات خروجه، ليلارد أعلن بقاءه.. الفريق لم يتغير سوى من مدربه لذلك لا يُتوقع منهم أي مستوى مختلف عن الموسم الماضي.

١٤- بوسطن سيلتكس

تغييرات إدارية كبيرة في الفريق بتعيين مدرب الفريق كمدير رياضي وخروج والكر ثم ضم المحارب القديم هارفارد.. بوسطن كل أمله في انفجار تايتوم للمرحلة التالية.

١٥- لوس أنجلوس كليبرز

لولا إصابة كواي لكان مركزهم الثالث خلف الليكرز مباشرة.. لكن لاعبا بقيمة كواي له هذا التأثير الكبير في نزول مركزهم لثامن الغرب.. الأمل كل الأمل في بول جورج ليصل بالفريق لأدوار خروج المغلوب لحين عودة كواي

١٦- ممفيس غريزليس

فريق مهما كانت تشكيلته في السنوات الماضية كان دائماً منافسا على الوصول لأدوار خروج المغلوب.. ونجح آخر محاولة بقيادة الشاب مورانت.

١٧- نيويورك نيكس

موسم مفاجأة قدموه بقيادة راندل و ثيبدو.. إضافات مهمة لخانة القارد بفورنيه نجم فرنسا وكيمبا والكر.

١٨- شارلوت هورنتس

مازال الفريق في مرحلة البناء وتوفير المناخ المناسب إلى لاميليو بول أهم أهداف الموسم.

١٩- مينيسوتا تمبرولفز

لا تغيير في التشكيلة، ولكن إذا ابتعدت الإصابات هذا هو أكبر تغير عن الموسم الماضي الذي غاب عن نصفه تاونز وراسل نجما الفريق.

٢٠- أنديانا بيسرز

التغيير في الجهاز التدريبي كان أبرز تغير، الفريق يحتوي على مجموعة شابة مبدعة مثل سابونس وتيرنر وبروغدان.

٢١- نيو أورلينز بيليكانز

البناء للمستقبل أهم خطوة، وذلك في زايون. الفريق خسر لونزو ولكن النجم الأبرز أنقرام يواصل التطور موسما بعد موسم.

٢٢- واشنطن ويزاردز

خرج ويستبروك وأتى دينويدي ومازال الفريق بطولته كل موسم مستوى برادلي بيل.

٢٣- ساكرأمنتو كينغز

نفس الفريق، نفس الهدف، نفس المدرب، مع تمنيات بنتائج مختلفة كل موسم.

٢٤- سان أنطونيو سبيرز

خسارة نجم الفريق الأول ديروزن وأهم لاعب احتياط هجومي باتي ميلز دون تعويض. سبيرز يعاني موتا بطيئا موسما بعد موسم.

٢٥- تورونتو رابتورز

بعد خروج لاوري استمرت شائعات خروج سياكم. من الواضح دخول الفريق في مرحلة البناء من الصفر.

٢٦- كليفلاند كافاليرز

مجموعة شباب مميزة قد تكون منافسة مستمرة في قادم السنوات.. أهم مافي هذا الموسم تطور موبلي.

٢٧- ديترويت بيستونز

كيد كونينغهام هو موسم ديترويت، بكل مافيه وأهم ما فيه وكل شيء جيب أن يكون متعلقا به وبتطوره.

٢٨- آوكلاهوما ثندر

مازال الفريق بكل صفقاته يتجه لجمع أكبر عدد ممكن من بطاقات الدرافت.

٢٩- أورلاندو ماجيك

بعد خروج فوزيفيتش وفورنيه الموسم الماضي وضحت خطة أورلاندو وهدفهم الخسارة السنوات القادمة لصناعة فريق المستقبل.

٣٠- هيوستن روكتس

جايلين قرين مستقبل هيوستن، كما يأمل كل من في هيوستن بعد خسارة هاردن.. تشكيلة الفريق الموسم الماضي والحالي لا توحي أنها تشكيلة فريق يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين.