اكتسحت 4 مطايا من هجن الأمير تركي بن محمد بن فهد، الفوز في أربعة أشواط من الفترة المسائية، ضمن منافسات اليوم الثالث في مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة المقامة حالياً على ميدان نادي الطائف التاريخي، اذ اكتسحت بكرة الصميماء أول الأشواط المسائية، واكتسحت الأخرى (الصميماء) المركز الأول في الشوط الحادي عشر، كما اكتسحت قعدان نواف الشوطين السادس والثاني عشر، وتعود ملكية الهجن الـ4، للأمير تركي بن محمد بن فهد وهي من السلالات الأصيلة اذ إن الصميماء اهتم بها الملك خالد والملك فهد طيب الله ثراهم، وحافظ الأمير تركي بن محمد بن فهد على سلالاتها، ونواف تعود سلالته للفحل عز الجيش، المملوك لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير.فيما فازت بثلاثة أشواط هجن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الفترة المسائية لاهوم، لاضي، تيم، اذ فاز القعود لاهوم بالمركز الأول وأفضل توقيت في (2.55) دقيقه في الشوط الرابع، فيما فاز القعود لاضي بالمركز الأول، في الشوط الثاني، والبكرة تيم بالمركز الأول في الشوط الخامس، وتفصيلاً تواصلت لليوم الثالث على التوالي، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، في الأشواط المخصصة لسن المفاريد (بكار - قعدان) عام ومسافته 2 كلم، على فترتين صباحية ومسائية، وسط مشاركة قوية من هجن الرموز ومؤسسات الهجن العملاقة.وحققت البكرة «إبهار» لسليم سلامة الجهني أفضل توقيت بزمن قدره (03.00.6 د)، ونوماس الشوط الـ15 في الفترة الصباحية المتضمنة 18 شوطاً، فيما جاءت نتائج المركز الأول على التوالي: «الاتحادية» لطالب آل رزق، «نجد» لحمد راشد المري، «ضو» لطالب راشد المري، «الفارق» لمحمد علي المري، «حظ» لمبروك مانع آل عامر، «دلهام» لحمد مانع آل عامر، «رمح» لناصر عبدالهادي الجفران، «موفق» لسالم صالح المري، «شواهين» لعلي عبدالله المري، «ما يهاب» لعبدالعزيز معلا السهلي، «إبداع» لحمد بن سعيد الحسن الفهيدة، «شاهين» لحمد سعيد الفهيدة، «كيارا» لسليم سلامة الجهني، «هتان» لسلمان عبيد الدوسري، «إبهار» لسليم سلامة الجهني، «الحاكم» لبدر غازي العصيمي، «العيطموس» لراشد طالب المري، «سياف» لعلي عبدالله المري.واكتسح القعود لاهوم«للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، أشواط الفترة المسائية، بتسجيله أفضل توقيت في جميع الأشواط، بزمن قدره (2:55 ) وفوزه بنوماس الشوط الخامس، وجاءت نتائج المركز الأول على النحو التالي:»الصميماء«للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز،»لاضي«للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة،»حربة«لهجن الطايلات،»لاهوم«للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة،»تيم«للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة،»نواف«للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز،»لابه«لحمد جارالله علي حسين البريدي،»عز الجيش«لرفيع سميحان حمدان الشمري،»الوسمية«لهجن الطايلات،»نجران«لحمد قبلان قبلان مانع الصمصام،»الصميماء«للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز،»نواف«للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز،»المملكة«لماجد محمد حمد المري،» ختال«لحمد جارالله علي حسين البريدي،»سيوف«لسعود بن حمد بن ضاوي الدوسري، و»جلمود" لفيصل زعل فريح العنزي.