حققت البكرة «سيوف» أعلى سعر في البيع مع أول أيام انطلاقة سباقات مهرجان الهجن بالطائف في نسخته الثالثة، الذي يقام حالياً بميدان الطائف التاريخي، بعد أن قدّمت تكتيكاً أسطوريا، وانتقلت ملكيتها من مساعد بن عمر التركي لصالح مؤسسة هجن الرئاسه بمبلغ مليوني ريال.وكشف لـ«عكاظ» مالكها السابق مساعد أن «سيوف» حققت المركز الأول في أول سباقات الفترة الصباحية بالمهرجان، مشيراً إلى أنها أعلى صفقة حتى الآن، وما يميّزها التكتيك الذي قدّمته في ما يعرف باللحوق قبيل خط النهاية لتكتسح الفوز الثمين، وهذه من المزايا النادرة في الهجن.وثمّن التركي دعم ولي العهد لرياضة الهجن التي حققت قفزات نوعية وصلت للعالمية، لافتاً إلى أن لديه مطايا قوية، ومستمر في سباقات المهرجان وحصد الانتصارات.هذا وشهدت أسواق البيع تحرّكا فعليا بعد إشهار صفقة «سيوف». وكشف زايد المري، أحد المهتمين برياضة الهجن، أن آخر صفقات الهجن خلال اليومين الماضيين انتقال ملكية «نجود» من علي بن مانع بودواس إلى هجن الرئاسة بمليون و400 ألف، كما انتقلت ملكية «أمجاد» من سفر سالم عويض العصيمي إلى مؤسسة هجن الرئاسة بـ1.5 مليون، كما انتقلت «جمايل» من عبدالهادي بن محمد المري لمؤسسة هجن الرئاسة بـ800 ألف. ويظهر اكتساح مؤسسة الرئاسة أبرز صفقات الشراء منذ يومين.يشار إلى انطلاقة سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في موسمه الثالث الأحد الماضي، ويبلغ إجمالي الجوائز 53 مليونا، ويحصل الأكثر نقاطاً فيه على سيف ولي العهد.