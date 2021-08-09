أكد بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه (وزن 75 كيلوغراما) في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، أن تحقيق الميدالية الفضية يعني له الشيء الكثير، مشيرا إلى أن طموح كل رياضي هو تحقيق ميدالية في الأولمبياد، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه للوطن.

وقال حامدي لـ«عكاظ» بعد وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة اليوم (الاثنين): «أعد الجماهير السعودية مستقبلا بالذهب إن شاء الله»، مضيفا: «أنا شاكر ومقدر جدا للمشاعر الصادقة والطيبة من الجماهير الرياضية الداعمة لي في الأولمبياد، شكرا لكم».

وفي السياق، أفاد حامدي بأن من أصعب اللحظات التي مرت عليه أثناء منافسات الكاراتيه في «أولمبياد طوكيو» والتي واجه فيها ضغطاً كبيراً هي المباراة الأولى التي خسرها، وقال: «لكنها كانت خسارة مفيدة، وكانت انطلاقتي نحو الفوز بالميدالية».

وتعليقا حول استفسار عن استمراره في تحقيق الإنجازات في البطولات القادمة، أكد مضيّه قدما في السعي نحو تحقيق الألقاب في الاستحقاقات المستقبلية، ومنها البطولة الآسيوية وبطولة العالم.

وحول الجدل الكبير الذي صاحب النزال الأخير في الأولمبياد، وهل تعرض طارق حامدي فيه للظلم، قال: «هذا قرار الحكام وأنا أحترمه»، مشيرا إلى أنه سيبدأ الاستعداد لخوض غمار منافسة بطولة العالم التي ستنطلق بعد نحو 3 أشهر.