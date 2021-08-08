فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلّة على منتخب قطر ٨٩- ٦٧ اليوم في ثاني مبارياته ببطولة مجلس التعاون الخليجي الـ16 لكرة السلة للناشئين، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، إذ فرض المنتخب السعودي سيطرته على المباراة منذ البداية رغم محاولات لاعبي قطر في الفترة الأولى عدم تقليص الفارق، إلا أن الفترة الثانية شهدت تقدم المنتخب السعودي الذي سيطر على مجريات اللقاء في الدفاع والهجوم وأنهى الفترة الثانية لصالحه ٤٦ - ٣٧.الفترة الثالثة والرابعة شهدت أفضلية للمنتخب السعودي. وأشرك مدرب المنتخب تانير جوناي جميع اللاعبين الذين بدورهم قدموا مستوى جيدا وحسموا اللقاء لصالحهم بفارق ٢٢ نقطة.ويلتقي المنتخب السعودي بعد غد (الثلاثاء) في ثالث مبارياته مع نظيره البحرين مستضيف البطولة.