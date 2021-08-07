فاز المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة على منتخب الكويت 72-62 في أولى مبارياته ببطولة مجلس التعاون الخليجي السادسة عشرة لكرة السلة للناشئين التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة.وقدم الأخضر مستوى مميزاً وفرض أسلوبه في الدفاع على طول الملعب ما منحه الأفضلية طوال اللقاء خاصة في الفترة الرابعة التي منحت الأخضر الأفضلية في المستوى والنتيجة.وانتهت الفترة الأولى لصالح منتخبنا 38-35 وواصل المنتخب تقدمه في الفترة الثالثة والرابعة.وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي، مشيداً بالمستوى والروح العالية التي ظهر بها الأخضر ما أثمر عنه تحقيق الفوز.وسيلتقي غداً (الأحد) المنتخب السعودي بنظيره القطري في ثاني مبارياته في البطولة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.