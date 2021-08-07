حقق البطل السعودي لاعب منتخب الكاراتيه طارق حامدي الميدالية الفضية رغم تقدمه بنتيجة 1/4، في نهائي منافسات الكاراتيه (رجال) لوزن 75 كيلوغراما ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، وذلك بعد قرار لجنة الحكام بتتويج نظيره الإيراني سجاد غانجزاده بالميدالية الذهبية.

وكان حامدي قد خسر نزاله الأول أمام منافسه الكرواتي إيفان كفيزيتش بنتيجة 3/2، فيما نجح في تجاوز خصمه الأمريكي براين إيرر في نزاله الثاني بنتيجة 1/4، وأنهى نزاله الثالث أمام نظيره الإيراني سجاد بالتعادل 0/0، فيما حقق انتصارا كاسحا على منافسه الكندي دانيال جايسينسكي بنتيجة 3/10، ليتصدر المجموعة (B) بمجموع خمس نقاط، ويتأهل لنصف نهائي المسابقة.

بعد ذلك واجه حامدي منافسه الياباني آراغا ريوراتو متصدر المجموعة (A)، ليتغلب عليه بنتيجة 0/2 ويتأهل للنهائي لمواجهة اللاعب الإيراني سجاد.

وفي المواجهة النهائية، تقدم حامدي على نظيره الإيراني بنتيجة 1/4، إلا أنه وقبل دقيقتين من انتهاء النزال، قررت لجنة التحكيم حرمان البطل السعودي من الميدالية الذهبية وتتويج اللاعب الإيراني سجاد بها، ومنح حامدي الميدالية الفضية، وذلك استنادا إلى ما وصفوه بـ«التدخل العنيف» من طارق حامدي على خصمه الإيراني الذي سقط أرضا قبل إعلان النتيجة.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تكريم البطل حامدي بـ5 ملايين ريال، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «لأنه البطل في عيوننا جميعاً، فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم في طوكيو 2020».

وأضاف: «الحمدلله.. ألف مبروك للوطن وألف مبروك لبطلنا العالمي طارق حامدي.. كنت في الموعد يا بطل بتميزك ونجاحك وإنجازك لوطنك.. أنت الفائز وبطل «الذهب» في عيون كل المنصفين».

وغردت الأولمبية السعودية بقولها: «والله ما قصّرت.. بعيوننا أنت البطل.. شكراً».