أسند المكتب التنفيذي الآسيوي للاتحاد الدولي لكرة السلة، إلى المملكة العربية السعودية استضافة الملحق الآسيوي لتصفيات البطولة الآسيوية لكرة السلة 2021 في مدينة جدة خلال الفترة بين 20-22 أغسطس على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمشاركة منتخبات السعودية والهند وفلسطين.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي موافقة ودعم واهتمام وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الموافقة لاستضافة التصفيات، التي تمثل امتدادا لدعم وزارة الرياضة في استضافة المنافسات الدولية.